Grenscontrole bij Bad Bentheim levert Polizei „succes” op

Terroristen en illegale migranten mogen Duitsland niet meer in. De Duitsers gaan streng controleren bij al hun grenzen. De controles van de Duitse politie zouden aanvankelijk plaats hebben op de grensovergang van A12 bij Emmerich. Tenminste, volgens Rijkswaterstaat-Oost. Maar daar is het stil. Geen politiebusje te bekennen. Het verkeer dendert gewoon door. Ook bij allerlei kleine grensovergangen is het rustig.

Bij Bad Bentheim, 135 kilometer verderop, zou het wel raak zijn. Volgens de geruchtenmolen. Gas erop – dat kan nog steeds in Duitsland – en de reis gaat noordwaarts.

Onderweg tussen Borken en Bocholt komt de eerste Duitse politieauto in zicht. Maar die lijkt zijn gewone dienstrondje te rijden. Hier tussen de bossen is geen grenscontrole. Na een uurtje rijden komt Bad Bentheim in zicht. De route voert door het centrum van het schilderachtige stadje. Hier gaat het leven zijn gewone gang. De smalle straatjes in het centrum lijken uitgestorven. Slechts een eekhoorn steekt over.

De grensovergangen binnendoor hier leveren ook niets op. Dan de Autobahn 30 naar Enschede maar eens proberen. Weer geen politieauto’s en geen controles. Het valt met de controles kennelijk wel mee. Nergens zijn opstoppingen te zien, nergens loopt het verkeer vast. Maar dan komt grensovergang van de A1-Autobahn 30 in zicht. Aan de overkant flitsen blauwe zwaailampen en rijdt het verkeer stapvoets: de langverwachte grenscontrole. Snel de eerste afslag nemen en terug naar de grenscontrole.

Het verkeer wordt al snel over de Nederlandse grens naar de vluchtstrook geleid, naar Rastplatz Bentheimer Wald. Agenten in vol ornaat, met dienstpistool, pepperspray en wapenstok, beduiden wie door mag rijden en wie moet stoppen. Overal staan politiebusjes. Een snelle BMW staat klaar om eventuele vluchtende criminelen tot staan te brengen.

Dure Audi

„Halt Polizei.” Een dure Audi met Pools kenteken wordt eruit gepikt. Identiteitskaart en rijbewijs worden gecontroleerd. De Pool mag doorrijden. Even later rijdt een Mercedes S-klasse het controleplein op. Een blonde dame achter het stuur en een bebaarde man ernaast. Ook met Pools kenteken. De politiemannen checken ook hier de papieren, en de Mercedes vervolgt zijn weg.

Houden de Duitsers vooral Polen aan? De perswoordvoerder van de Duitse politie, in uniform, maar met een geel hesje aan, schudt zijn hoofd. In rap Duits legt hij de werkwijze uit. „Nee, we nemen een steekproef. Iedereen wordt tijdens het rijden op de uitvoegstrook al geïnspecteerd. Daarna wordt hier op de parkeerplaats besloten wie de controlestrook moet oprijden en wie niet. We kunnen elke nationaliteit aanhouden. Je kunt van buitenaf niet zien wie welke nationaliteit heeft. Een auto met Nederlands kenteken betekent niet automatisch dat er ook Nederlanders in zitten. Daarom is de steekproef altijd willekeurig en een kwestie van ervaring wie je wel en niet tegenhoudt.”

De politiemannen dirigeren een Tsjechisch bestelbusje naar de controleplaats. Vervolgens een Litouwer die een tweedehands Volvo de grens over wil slepen achter zijn auto. Kennelijk is alles in orde, en ze vervolgen hun reis.

File

Hoeveel voertuigen er al zijn gecontroleerd, weet de woordvoerder niet. „We houden er wel statistieken van bij. Die publiceren we achteraf. Ons doel is dus om zo veel voertuigen als nodig en zo weinig als mogelijk is te controleren, om het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Wel weet ik dat we nog niet de helft van alle voertuigen die hier de grens passeren inspecteren. We kijken naar de verkeersdrukte. Vooral tijdens de ochtendspits was het belangrijk om het verkeer niet te veel hinderen. Is het heel druk, dan laten we sneller meer voertuigen door. Zo voorkomen we dat er files ontstaan.”

Een Nederlands bestelbusje van een verhuurbedrijf is de klos. Een politieman en -vrouw stappen op het bestelwagentje af. De twintiger achter het stuur is zijn talen niet zo machtig. Het Duits levert al een spraakverwarring op, het Engels vervolgens ook. De conversatie gaat verder met handen en voeten.

Wat de Polizei zoal vraagt? „We vragen mensen om zich te identificeren, we controleren hun rijbewijs en we vragen waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan. We hadden er vanmorgen een die met een halflege tank de grens over kwam. Wat hij in Nederland had gedaan? Getankt, want het is daar zo goedkoop. Waarom gooit hij hem dan niet vol? Dan voelen we nattigheid, begrijpt u. Ook iemand die op vakantie naar Denemarken gaat met een lege auto trekt onze aandacht. Dan kijken we wat nauwkeuriger”, verklaart de woordvoerder.

Loos alarm

De politie vertrouwt het niet helemaal. De chauffeur van het Nederlandse bestelbusje moet de klep openen. Het blijkt loos alarm. Hij mag zijn weg vervolgen. Desgevraagd geeft hij aan dat „alles goed is”, maar hij heeft „weinig tijd voor een gesprek”.

De controles zijn niet altijd voor niets, benadrukt de woordvoerder. „We hadden vandaag al succes. We hebben iemand aangehouden tegen wie een arrestatiebevel liep. Een ander reed zonder geldig rijbewijs. Vannacht hebben we iemand aangehouden die probeerde een kleine hoeveelheid drugs te importeren. We hebben al een paar criminelen gearresteerd.”