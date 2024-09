Het is nog onduidelijk hoeveel minderjarigen het slachtoffer zijn geworden van misbruik in een zedenzaak in Barendrecht. Het Rotterdamse OM „wil en kan daar nog niks over zeggen”. Een 45-jarige Barendrechter zit sinds vorige week vast op verdenking van misbruik van meerdere minderjarige slachtoffers. Hij is vooralsnog de enige verdachte.