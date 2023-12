Werklozen die via uitkeringsinstantie UWV gaan werken via een uitzendbureau hoeven niet automatisch te rekenen op vast werk. Sterker nog, volgens vakbond FNV is uitzendwerk eerder een garantie om weer werkloos te worden. Dat concludeert de bond op basis van een analyse van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Centraal Planbureau (CPB) en uitkeringsinstantie UWV.