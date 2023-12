Op de klimaattop in Dubai heeft de klimaatgezant van China zich constructief opgesteld in gesprekken met onder meer de Europese Unie, constateert de Nederlandse klimaatgezant prins Jaime de Bourbon de Parme in het programma WNL Op Zondag. „We zijn het heel vaak niet eens met China op het gebied van klimaat, maar het is goed dat we dit gesprek hadden.”