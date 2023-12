De GGD adviseert om voorlopig geen groente en fruit te eten uit de moestuinen die naast het vliegveld van Rotterdam liggen. In de sloot die tussen Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en de volkstuinen ligt, zijn recentelijk verhoogde concentraties PFAS aangetroffen. In de eerste maanden van het nieuwe jaar vindt vervolgonderzoek plaats, maar de GGD Rotterdam-Rijnmond heeft uit voorzorg de nodige adviezen gegeven.