Kijk naar Bert Noteboom als hij voor een koor of een kerk vol mannen staat: één brok energie en passie. Maar deze gedreven dirigent en missionair voorganger kan zich ook heel klein en kwetsbaar voelen. En eenzaam in het Groninger land, waar hij sinds een jaar woont. Wat hem dan helpt? „Opzien naar God, dat is bevrijdend.”