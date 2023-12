De loonstijgingen in nieuwe cao’s zijn ook afgelopen maand lager uitgevallen dan eerder dit jaar het geval was. Dat past volgens werkgeversorganisatie AWVN in de dalende trend die afgelopen zomer is ingezet, na anderhalf jaar met steeds harder stijgende lonen. De afgenomen inflatie en verslechtering van de economie zorgen nu voor kleinere salarisverhogingen.