De grutto heeft in het afgelopen jaar met meer succes gebroed in Nederland dan in 2022. Vooral in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland heeft de weidevogel het goed gedaan. LandschappenNL, het samenwerkingsverband van de provinciale landschapsorganisaties, geeft het broedsucces van de kwetsbare vogelsoort een heel kleine voldoende, maar het is nog niet goed te noemen, aldus de organisatie.