De EU-leiders zijn er niet in geslaagd het eens te worden over een steunpakket van miljarden euro’s voor Oekraïne, zegt demissionair premier Mark Rutte. Na urenlang onderhandelen op de EU-top in Brussel blijft Hongarije dwarsliggen. De regeringsleiders praten in januari verder over steun aan Oekraïne en Rutte denkt „dat we er dan uit gaan komen”.