Onderzoek: de politie is overvraagd en achtergesteld

De politie is overvraagd en achtergesteld in capaciteit. Agenten moeten zich te veel bezighouden met het afvinken van formulieren en verantwoording afleggen, dan dat ze op straat zijn. Dat zijn enkele conclusies uit een onderzoeksrapport van professor Bob Hoogenboom, hoogleraar Forensic Business Studies. Hoogenboom deed in opdracht van politie en justitie in Limburg en de provincie Limburg een onderzoek naar de politie in de zuidelijke provincie. Maar de conclusies van dat onderzoek gelden voor de politie in heel Nederland, zei hij.