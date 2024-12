De minister heeft met partijen uit de sector afgesproken dat regels worden vereenvoudigd en vergunningverlening wordt versneld. Daarmee moet de gemiddelde tijd tussen de vergunningaanvraag en oplevering van tien jaar naar zeven jaar gaan.

Voor ongeveer 75.000 nieuwe woningen is al een plek gevonden. Zo moeten er in totaal 63.000 nieuwe huizen worden gebouwd bij Utrecht, 6500 woningen bij Lisserbroek en Nieuw-Vennep, en 5000 woningen bij Lansingerland.

Deze projecten zijn tot stand gekomen dankzij de „doorbraakaanpak” van het ministerie. Die omvat een samenwerking tussen Rijk, marktpartijen en woningcorporaties. Als er knelpunten in de samenwerking ontstaan, moeten de partijen transparantie geven over bijvoorbeeld hun financiën. Begin volgend jaar wil Keijzer de rest van de in totaal twintig locaties aanwijzen waar dankzij deze aanpak gebouwd kan worden.

Het is de bedoeling dat jaarlijks 100.000 nieuwe woningen worden gerealiseerd. Het vorige kabinet wilde dat ook, maar haalde dat streefgetal telkens niet. Wel werd het aantal jaarlijks gerealiseerde woningen steeds groter. Vorig jaar zijn er bijna 90.000 nieuwe woningen bijgekomen.

Het streven om ten minste twee derde van de nieuw te bouwen woningen te verkopen voor minder dan de grens van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG), die nu ligt op 435.000 euro, blijft overeind. Voor de komende vijf jaar is daar genoeg geld voor, maar gemeenten moeten wel de helft bijbetalen. De eis geldt voor een gehele regio: gemeenten mogen onderling de verdeling zelf bepalen.

Niet alle sectorpartijen hebben hun handtekening onder de afspraken van de woontop gezet. Zo is de Woonbond, die de belangen van huurders vertegenwoordigt, ontevreden dat het kabinet huurverhogingen niet verder aan banden legt. Ook pensioenfondsen en verzekeraars staan niet onder het akkoord. De Pensioenfederatie meldde geen geld toe te kunnen zeggen, en het Verbond van Verzekeraars zei te laat betrokken te zijn bij gesprekken.