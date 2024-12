De jongen is aangehouden in een huis aan de Rijnstraat. In de woning lagen ook vuurwapens, drugs, illegaal vuurwerk en lachgasflessen. De goederen zijn in beslag genomen.

De minderjarige wordt naast betrokkenheid bij de explosies en bezit van illegale spullen ook verdacht van meerdere berovingen. Hij zit vast en wordt verhoord.