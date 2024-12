De afspraken over de te bouwen woningen worden uitgewerkt in regionale woondeals. „Problemen die bij woningbouwprojecten kunnen optreden worden eerst opgelost aan zogeheten versnellingstafels. Provincies, gemeenten en marktpartijen proberen er dan samen uit te komen om tempo te kunnen maken”, meldt het Interprovinciaal Overleg (IPO) in reactie op de afspraken die zijn gemaakt tijdens de Woontop met minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting).

Provincies en gemeenten kijken daarbij ook naar het splitsen van woningen en naar mogelijkheden om bovenop bestaande gebouwen verdiepingen toe te voegen (optoppen). Provincies streven verder naar een snellere voorbereiding van de woningbouwplannen. En ze willen afspraken maken met de rijksoverheid en gemeenten over bijvoorbeeld het herstructureren van bestaande woonwijken om woningen te verbeteren en te verduurzamen, aldus het IPO.

„Het is belangrijk dat we nauw blijven samenwerken met onze partners en scherp voor ogen houden wat we met elkaar willen bereiken. Dat is ervoor zorgen dat elke woningzoekende een passende woning vindt. En dat vraagt een stevige bijdrage van ons allemaal”, aldus Rob van Muilekom, portefeuillehouder Wonen namens de gezamenlijke provincies.