Cel voor alternatief genezer, kankerbehandeling was mishandeling

De rechters oordelen dat de man schuldig is aan zware mishandeling en oplichting. Hij liet vijf patiënten duizenden euro’s betalen voor behandelingen die niets uithaalden, maar hen wel schade berokkenden. Ze kregen onder meer een lichtslang rectaal ingebracht. Ook diende H. ze een algenvloeistof toe via een infuus.

De straf valt veel lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat H. zes jaar wilde opsluiten. Volgens de rechtbank is de man echter verminderd toerekeningsvatbaar. Deskundigen hebben bij hem een psychotische stoornis vastgesteld, die zich uit in de vorm van grootheidswaan. „De verdachte dicht zichzelf een (irreëel) grote rol toe in het genezen van kanker”, vatten de rechters een psychiatrisch rapport samen. „Hij kan dit denkbeeld niet meer relativeren en hij kan zich er niet meer van losmaken.”