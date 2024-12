Zeeuwse Landschap nieuwe eigenaar ‘uniek’ natuurgebied Hedwige

In oktober 2022 stroomde er voor het eerst weer water uit de Westerschelde binnen. Sindsdien is het gebied ingrijpend veranderd. „Zo heeft zich binnen een jaar een heel stelsel van diepere geulen, ondiepe kreken en slikvlaktes gevormd. Op de slikbodem groeien algen en bacteriën, en daarvan leven weer bodemdieren als borstelwormen, garnalen, krabben en schelpdieren”, melden de provincie en Het Zeeuwse Landschap.

Vogeltellers hebben het afgelopen jaar duizenden vogels waargenomen, waaronder honderden lepelaars, kluten, bergeenden en wintertalingen. De Vlaamse organisatie Natuurpunt, heeft onderzoek in het gebied gedaan. Daarbij hebben de onderzoekers twaalf soorten zoet- en zoutwatervissen aangetroffen, waaronder de jonge harder, bot en zeebaars.

De Zeeuwse gedeputeerde Arno Vael (natuur, BBB) laat weten dat de provincie nog eigenaar is van de Panoramaheuvel die in het gebied wordt aangelegd, maar dat die op termijn wordt overgedragen aan Rijkswaterstaat. Uitgangspunt voor de overeenkomst is dat de Panoramaheuvel minimaal 29,7 meter boven NAP komt. Vorig jaar zomer bleek dat de heuvel lager was dan gewenst. De heuvel moet nu nog zo’n vijf meter worden opgehoogd. De werkzaamheden daarvoor lopen door tot begin 2025.

Op de heuvel komt een uitkijktoren met horeca en een radarinstallatie voor de scheepvaart. Vael: „Meerdere partijen hebben interesse getoond voor het exploiteren van de horecagelegenheid. Daar gaan we binnenkort mee om tafel zitten.”

Het gebied Hedwige werd in 1907 ingepolderd en werd vooral voor de landbouw gebruikt. Ondanks verzet vanuit de politiek en door bewoners tegen het afstaan van landbouwgrond voor natuurherstel besloot het Rijk in 2012 definitief eb en vloed in het gebied terug te brengen. „Het heeft veel pijn gedaan dat zulke vruchtbare landbouwgrond is prijsgegeven, maar op een gegeven moment moet je niet meer in dat zuur blijven hangen”, zegt Vael hierover.