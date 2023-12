Onderzoek pleit geschorst hoofd immunologie MUMC+ Maastricht vrij

Het hoofd immunologie van het academisch ziekenhuis MUMC+ in Maastricht heeft niets fout gedaan. Er is geen sprake van disfunctioneren van de man, blijkt uit een onderzoek, waarover het ziekenhuis woensdag bericht. Sterker nog: het hoofd Immunologie wordt in het onderzoek juist geprezen om zijn deskundigheid en bevlogenheid. De man was in oktober op non-actief gesteld in verband met het onderzoek. Aanleiding voor dat onderzoek waren meldingen over het slechte functioneren van de afdeling.