Het Rode Kruis „mist urgentie” in de slotverklaring van de klimaattop in Dubai (COP28). Woensdag is een akkoord bereikt over de verklaring, maar daar is de hulporganisatie niet tevreden over. Het Rode Kruis vindt dat de afspraken niet ver en snel genoeg gaan. De organisatie „vreest voor grote gevolgen voor mensen in kwetsbare gemeenschappen”.