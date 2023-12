Hoogleraar Heleen de Coninck ziet diverse positieve punten in de afspraken die op de klimaattop in Dubai (COP28) zijn gemaakt. „Er spreekt echt wel ambitie uit, nu komt het aan op de uitvoering”, reageert De Coninck, die is gespecialiseerd in internationaal klimaatbeleid. Ze is zowel aan de TU Eindhoven als de Radboud Universiteit Nijmegen verbonden.