Minister heeft Jehova’s getuigen niet gediscrimineerd

De voormalige minister voor Rechtsbescherming heeft de Jehova’s getuigen niet gediscrimineerd door in 2018 en 2019 alleen bij de jehova’s onderzoek te laten doen naar de afhandeling van klachten over seksueel misbruik binnen de gemeenschap. Het was niet nodig om bij andere kerkelijke organisaties ook zo’n onderzoek te laten doen, want daarover waren op dat moment geen signalen dat de afhandeling van dergelijke klachten niet in orde was. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald.