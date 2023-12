Klimaatinstituut Climate Analytics ziet in de slotverklaring van de klimaattop „de eerste nagel aan de doodskist van de fossielebrandstofindustrie”. Tegelijkertijd ziet de denktank, die in Berlijn is gevestigd en onder meer overheden adviseert, problematische passages in de tekst die kunnen dienen als rechtvaardiging voor langduriger aardgasverbruik.