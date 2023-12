Hoekstra noemt akkoord over fossiele brandstoffen ‘historisch’

Eurocommissaris Wopke Hoekstra noemt het akkoord dat woensdag is bereikt op de VN-klimaattop in Dubai „historisch”. In een eerste reactie op X stelt de onlangs aangetreden klimaatman van de EU dat „we hebben bereikt wat we wilden”: het maximum van 1,5 graden opwarming blijft met dit resultaat volgens hem binnen bereik. Het akkoord vormt bovendien „het begin van het einde voor fossiele brandstoffen”, stelt Hoekstra in zijn eerste reactie.