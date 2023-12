Milieubeweging ziet klimaatverklaring verbeteren, blijft kritisch

Milieu- en klimaatorganisaties vinden het positief dat de klimaattop in Dubai lijkt te gaan eindigen met een eindverklaring waarin voor het eerst expliciet wordt opgeroepen tot een „transitie weg van fossiele brandstoffen”, al gebeurt dat nog in voorzichtige bewoordingen. „Deze tekst geeft een duidelijk signaal waarmee de wereld afscheid kan nemen van kolen, olie en gas om het doel van maximaal 1,5 graad opwarming te halen”, reageert Maarten de Zeeuw van Greenpeace. „Eindelijk wordt de olifant in de kamer benoemd.”