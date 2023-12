Topontmoeting EU en Westelijke Balkan moet veiligheid vergroten

Demissionair premier Rutte schuift woensdag aan bij de EU-topontmoeting in Brussel met zes landen op de westelijke Balkan: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië en Kosovo. Gespreksonderwerp is onder meer het beter integreren van de veiligheidspolitiek, zowel aan de grenzen als digitaal. Dit is dringend geworden sinds de Russische inval in Oekraïne heeft aangetoond waartoe Rusland in staat is met EU-partners, zoals Oekraïne.