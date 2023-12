Ford wint op beurs ondanks tegenvaller met elektrische wagens

Autoconcern Ford Motor hoorde dinsdag bij de winnaars op de aandelenbeurzen in New York met een koersplus van bijna 1 procent. Beleggers lieten zich niet afschrikken door een besluit van Ford om de productiedoelstelling voor 2024 van zijn F-150 Lightning plug-in pick-up flink te verlagen. Ford schroeft ook de productie van zijn elektrische Mustang Mach-E in Mexico terug en schuift plannen voor een tweede accufabriek in Kentucky op de lange baan.