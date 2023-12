Een oud Harry Potterboek dat ooit in een koopjesbak voor 10 pond werd aangeschaft, is op een veiling voor meer dan 55.000 pond (ruim 64.000 euro) geveild. Dat meldt de BBC. Het ging om een eerste druk van het eerste boek uit de serie over de tovenaarsleerling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone uit 1997.