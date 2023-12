Zes oppositiepartijen in de Rotterdamse gemeenteraad willen uitleg van het college van burgemeester en wethouders over de vermeende fraude en corruptie onder ambtenaren die betrokken zijn bij de renovatie van museum Boijmans Van Beuningen en concertgebouw De Doelen. Komende donderdag is er een ingelaste raadsvergadering over dit onderwerp.