De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemt een eventueel uitstel van Amerikaanse militaire hulp in de oorlog tegen de Russen een droom die uitkomt voor de Russische leider Vladimir Poetin. „Poetin moet verliezen”, zei Zelensky in een toespraak op de National Defense University in Washington. „Jullie kunnen rekenen op Oekraïne, en wij hopen net zo goed op jullie te kunnen rekenen.”