Als het aan de voorzitter van de klimaattop in Dubai ligt, is de COP dit jaar écht op de laatste dag afgelopen. „Dat zou de eerste ooit zijn”, lacht Hilde Stroot van Oxfam Novib, die de onderhandelingen nauw in de gaten houdt. Toch zijn partijen deze top ook verrast door de vaart van de Verenigde Arabische Emiraten.