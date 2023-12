Het Hooggerechtshof in Texas draait de beslissing van een rechter in die staat terug om een zwangere vrouw een abortus toe te staan. De 31-jarige Kate Cox uit Dallas is twintig weken zwanger van een foetus met een fatale aandoening. Een rechter gaf donderdag toestemming voor de beëindiging van de mogelijk levensgevaarlijke zwangerschap. Vrijdagavond stak het Hooggerechtshof daar een stokje voor, melden Amerikaanse media als CNN.