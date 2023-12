De lichten in de grootste kerstboom van het land gaan zaterdag voor de 25e keer aan. De grote zendmast in IJsselstein, ook wel de Gerbrandytoren, is weer omgebouwd tot kerstboom. Eind november zijn de 120 energiezuinige ledlampen in de toren, aan de snelweg A2, gehesen. Het toplicht is op 360 meter hoogte geïnstalleerd.