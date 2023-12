Een halve eeuw penseelt kunstenaar Maarten ’t Hart, met zijn tong tussen de lippen, gestaag zijn schilderijen. Even zorgvuldig bewerkt hij de moestuin en determineert hij plantjes en bomen. Er veranderde in die tijd niet veel. Of toch wel. „De kerken gingen op slot. En de sleutelbewaarders zijn er niet meer. Ze werken allebei.”