OM: taakstraf voor plaatsen speakers met babygehuil in containers

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank van Den Haag een werkstraf van tachtig uur geëist tegen Joseph S. (50), de Zoetermeerder die vorig jaar op 8 en 9 oktober bluetoothspeakers in ondergrondse vuilcontainers stopte waar babygehuil op werd afgespeeld. Het ging om een container op het Sanne van Havelteplein en eentje aan de Van Stolberglaan in Zoetermeer en een container op de Langeplaat in Rozenburg. Hulpdiensten rukten uit. Volgens het OM is „de impact op de betrokkenen groot”.