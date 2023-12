Consumentenorganisaties eisen kloppende en heldere groene labels

Consumenten die milieuvriendelijke producten willen kopen, moeten kunnen rekenen op heldere en betrouwbare groene labels, vinden de Consumentenbond en collega-organisaties in andere landen. Dat is nu lang niet altijd het geval en daarom eisen de organisaties samen strengere regels voor het gebruik van de labels en een betere aanpak van gesjoemel ermee door het zogenoemde ‘greenwashing’. Met dat laatste doet een producent zich groener voor dan hij in werkelijkheid is.