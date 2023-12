Een klein schilderij dat sinds kort wordt toegeschreven aan Rembrandt heeft op een veiling in Londen woensdagavond bijna 11 miljoen pond (12,8 miljoen euro) opgeleverd. Het werk, De aanbidding der koningen, leverde twee jaar geleden nog veel minder op omdat er twijfels zijn over wie het gemaakt heeft. Nog altijd zijn kunstkenners het er niet over eens of het een echte Rembrandt is of niet.