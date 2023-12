De grote brand die sinds woensdagavond woedde in een interieurwinkel aan de Kerklaan in het Noord-Hollandse Heemstede is onder controle. Even na middernacht in de nacht van woensdag op donderdag heeft de brandweer het sein brand meester gegeven. Vier omliggende woningen werden ontruimd, de bewoners kunnen volgens de veiligheidsregio donderdagochtend terugkeren naar hun huizen.