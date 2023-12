De landen die samenwerken in de G7 gaan het moeilijker maken om vanuit Rusland diamanten in te voeren. De maatregel gaat vanaf het nieuwe jaar gelden voor alle „niet-industriële diamanten die gewonnen, verwerkt of geproduceerd” zijn in Rusland. Later vallen ook Russische diamanten die verwerkt zijn in andere landen onder de regel, staat in een verklaring van de G7.