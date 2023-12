De Russische president Vladimir Poetin is in Saudi-Arabië aangekomen. Hij spreekt daar met kroonprins Mohammed bin Salman onder meer over olie, de oorlog in Gaza en de oorlog in Oekraïne, zegt het Kremlin. Het is de tweede stop van Poetin tijdens een zeldzaam bezoek aan het Midden-Oosten, na een eerdere stop in de Verenigde Arabische Emiraten.