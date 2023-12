Duitsland stopt met claims op Italiaans beeld verkocht aan nazi’s

Duitsland stopt na jaren met het claimen van een standbeeld uit de oudheid dat op initiatief van de Italiaanse dictator Benito Mussolini in 1938 aan nazi-Duitsland werd verkocht. De Italiaanse minister van Cultuur, Gennaro Sangiuliano, heeft na een onderhoud met de Duitse ambassadeur in Rome bekendgemaakt dat het marmeren beeld van een discuswerper, bekend onder de naam Discobolus Lancellotti, in het Nationale Romeinse Museum blijft.