Net als een maand geleden rijden veel treinen in België woensdag en donderdag niet door een spoorstaking. Op de intercity’s tussen Amsterdam en Brussel kunnen reizigers wel rekenen, meldt spoorwegmaatschappij NMBS. Voor de internationale Eurostar-treinen, die Nederland via België met Londen en Parijs verbinden, wordt ook niet of nauwelijks hinder verwacht.