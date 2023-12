De gemeenten Stadskanaal en Groningen vangen tijdelijk asielzoekers op vanwege de drukte in het nabijgelegen aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo komen er in Stadskanaal verwarmde tenten waar plek is voor tweehonderd vluchtelingen. Groningen gaat honderd mensen opvangen en maakt later deze week bekend waar dat zal gebeuren, meldt de provincie in een gezamenlijk statement met de twee gemeenten.