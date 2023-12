Juanita Castro, de jongere zus van de vroegere Cubaanse leiders Fidel en Raúl Castro, is maandag overleden in Miami. Zij woonde al tientallen jaren in ballingschap in de Amerikaanse staat Florida door haar verzet tegen haar communistische broers. De co-auteur van haar autobiografie maakte het nieuws bekend op Instagram. Juanita Castro is 90 jaar geworden.