Volt uit coalitie Maastricht, kan geen wethouder leveren

De coalitie in de gemeenteraad van Maastricht gaat per direct verder zonder Volt. Deze partij met twee zetels in de raad zag onlangs de eigen wethouder vertrekken naar een baan als lid van de Raad van Bestuur bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, maar slaagt er niet in haar op korte termijn te vervangen. Volt kan naar eigen zeggen pas eind maart 2024 een opvolger voor de vertrokken wethouder Anita Bastiaans leveren, maar dat zien de andere coalitiepartijen niet zitten.