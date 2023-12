Geert Wilders (PVV) en Caroline van der Plas (BBB) vinden het een goed idee van verkenner Ronald Plasterk om deze week nog in „koppeltjes” verder te praten hoe er een kabinet gevormd kan worden. Dat zeggen zij na afloop van hun gesprekken met de verkenner. Het is nog onduidelijk of de partijleiders een-op-een met elkaar gaan praten, of in grotere groepjes.