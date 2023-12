D66 acht de kans „heel klein” dat een mogelijke hertelling bij vier stembureaus in Tilburg nog tot een extra zetel in de Tweede Kamer kan leiden. „Die kans is heel klein. Want dan moeten in vier stembureaus nog 160 stemmen naar ons gaan en moet er bij de SP niks veranderen”, laat een woordvoerder van de partij weten.