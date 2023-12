De stropdas die koning Charles vrijdag droeg, heeft voor extra commotie gezorgd in een al lopende rel tussen Griekenland en het Verenigd Koninkrijk. Op de klimaattop in Dubai, enkele dagen nadat de Britse premier Rishi Sunak een geplande ontmoeting met zijn Griekse collega Kyriakos Mitsotakis had afgezegd, droeg hij een blauwwit exemplaar met daarop Griekse vlaggetjes.