In de Goudse Sint-Janskerk had donderdagavond de vierde Cornelis Graaflandlezing plaats. Dr. A.J. (Bram) Kunz, lector aan Driestar educatief in Gouda, ging hierin in op de betekenis van de preek. „Hoe komt het heil van God door Jezus Christus in het leven van mensen vandaag?”