Ds. Van der Meer: De zaterdag is voor mijn gezin

Ds. V.S. van der Meer, predikant van de Hersteld Hervormde Kerk in Poortvliet, houdt de zaterdag vrij voor zijn gezin, tenzij er echt grote dingen in de gemeente zijn aandacht vragen. „Heel bewust plan ik een avond in samen met mijn vrouw. Want je kan voor iedereen de man Gods zijn, maar als je geen verbinding meer hebt met je vrouw, wat is het dan allemaal waard, hè? Na de Heere ligt daar je eerste roeping. Satan komt op de pastorie af. En hij komt echt niet altijd in de gedaante van een leeuw. Maar zomaar als een klein vosje om de verbinding met het gezin minder te maken.”