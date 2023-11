De wereld grijpt veel te langzaam in tegen de opwarming van de aarde. Met die woorden begon Simon Stiell donderdag zijn toespraak op de klimaattop COP28 in Dubai. Hij is baas van de VN-klimaatorganisatie UNFCCC. De huidige maatregelen die genomen worden, noemde hij „baby steps”, terwijl „we eigenlijk moeten rennen”.