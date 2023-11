De voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter was dinsdag aanwezig bij de herdenkingsdienst voor zijn vrouw Rosalynn. De 99-jarige Carter verschijnt zelden nog in het openbaar. Ook Carters opvolgers Joe Biden en Bill Clinton waren aanwezig, evenals alle vijf nog in leven zijnde presidentsvrouwen: Laura Bush, Hillary Clinton, Michelle Obama, Melania Trump en Jill Biden.