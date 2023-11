De politie is op zoek naar een vrachtwagenchauffeur die in de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 oktober bij een vrachtbedrijf op Schiphol een lading gloednieuwe iPhones heeft gestolen ter waarde van 1,7 miljoen euro. De Koninklijke Marechaussee geeft in de uitzending van Opsporing Verzocht op NPO 2 dinsdagavond een toelichting op de diefstal en laat beelden zien van het voorval, zo meldt het programma.